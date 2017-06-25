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Спортдир «Лилля»: «Роналду понадобится время, чтобы принять правильное решение»
Сегодня, 13:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос сообщил о том, что он общался с форвардом «Реала» Криштиану Роналду о его будущем после налогового скандала:
«Я общался с ним на неделе, он очень расстроен. Роналду привык концентрироваться на работе и беспокоится о своем имидже, поэтому держит все в себе.
Криштиану нуждается во времени, чтобы принять правильное решение: уходить из „Реала“ или остаться. Лучшие игроки должны играть в лучших клубах».
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крепко за гланды хапнули Рона..
сам не свой джигит.
Ну а уход Роналду, по-прежнему считаю, что вероятен не более, чем 1/2 или даже 1/3. Для футбола не так уж и много. Склоняюсь к тому, что останется.