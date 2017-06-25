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Спортдир «Лилля»: «Роналду понадобится время, чтобы принять правильное решение»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Лилль, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 13:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос сообщил о том, что он общался с форвардом «Реала» Криштиану Роналду о его будущем после налогового скандала:

«Я общался с ним на неделе, он очень расстроен. Роналду привык концентрироваться на работе и беспокоится о своем имидже, поэтому держит все в себе.

Криштиану нуждается во времени, чтобы принять правильное решение: уходить из „Реала“ или остаться. Лучшие игроки должны играть в лучших клубах».

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