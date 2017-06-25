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Защитник «Эстудиантеса» Фойт: «„Рома“ желает меня подписать»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Эстудиантес, Рома, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 12:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

19-летний защитник аргентинского «Эстудиантеса» Хуан Фойт сообщил о том, что его желает видеть в своих рядах «Рома»:

«Да, я читал эти сплетни в СМИ, так что обратился к своим агентам с целью узнать конкретную информацию. Они подтвердили, что предложение от „Ромы“ существует.

„Рома“ - один из важнейших клубов в футбольном мире, любой бы захотел играть здесь. Это ведь прекрасно! Сейчас я сосредоточен на играх „Эстудиантеса“, а когда закончится турнир, тогда и посмотрим.

Возможность играть на „Олимпийском стадионе“ — это сказка. Я видел, как Франческо Тотти прощался с публикой, представляя все лучше, что являет собой клуб. Его любовь к футболке „джаллоросси“ за эти годы ничто не ослабило, и мир навсегда его запомнит».

Напомним, что в июне у римского клуба появился новый наставник — Эусебио Ди Франческо.

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