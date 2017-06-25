Бэйкер: «Игроки молодежной сборной Англии хотят достичь чего-то большого»
Полузащитник молодежной сборной Англии (до 21) Льюис Бэйкер признал, что команда не испытывает давления на пути к финалу юношеского Евро:
«Я люблю и атаковать, и отходить в оборону, бегать от штрафной до штрафной. В этом заключается мой футбол. Как решит менеджер, так мы и будем играть.
Сейчас мы уже не испытываем такого давления, что было раньше. Команда вышла из группы и сыграет в полуфинале, мы все хотим достичь чего-то большого, дойти как можно дальше.
Мы привыкли играть вместе в важных матчах, шагаем по этому пути рядом друг с другом. Наступает момент, когда мы обретаем уверенность и начинаем играть с пониманием того, на что мы способны».
В последнем поединке молодежная сборная Англии разгромила Польшу, а 27 июня встретится с немецкими сверстниками в полуфинале.
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