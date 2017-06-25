ФИФА: «Все допинг-пробы российских игроков на ЧМ-2014 дали отрицательный результат»

ФИФА опровергла информацию британских СМИ о том, что футболисты сборной России на чемпионате мира-2014 употребляли допинг:

«Что касается Кубка Конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля. И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными. Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат.

Все образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне. Та же процедура применяется и для Кубка конфедераций 2017 года

ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, связанных с футболом, содержащихся в так называемом докладе Макларена. Однако ФИФА не может называть конкретных игроков, поскольку не может комментировать статус текущих расследований. В интересах ФИФА - чтобы все процедуры завершились как можно раньше, пока этого не произойдет, ФИФА будет не в состоянии предоставить более подробную информацию».