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Вентура дал совет Доннарумме

Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: мнение, Италия (до 21), Милан, Вентура Джампьеро , Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 14:26 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура дал оценку молодежной национальной команде и посоветовал голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, чья сага с контрактом в «Милане» продолжается, сосредоточиться на игре в футбол:

«У этого состава огромный потенциал. Италия выступает на высочайшем уровне на молодежном Евро, у них есть все для успеха.

Доннарумме я бы посоветовал сосредоточиться на игре и просто оставаться футболистом. Он создан для великих вещей. Редко увидишь столь молодого игрока, который выглядит на футбольном поле настолько зрело.

Надеюсь, что эта мыльная опера скоро закончится и он сможет почувствовать себя спокойно, когда начнется новый сезон. Так будет лучше для всего итальянского футбола».

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