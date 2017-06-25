Вентура дал совет Доннарумме

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура дал оценку молодежной национальной команде и посоветовал голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, чья сага с контрактом в «Милане» продолжается, сосредоточиться на игре в футбол:

«У этого состава огромный потенциал. Италия выступает на высочайшем уровне на молодежном Евро, у них есть все для успеха.

Доннарумме я бы посоветовал сосредоточиться на игре и просто оставаться футболистом. Он создан для великих вещей. Редко увидишь столь молодого игрока, который выглядит на футбольном поле настолько зрело.

Надеюсь, что эта мыльная опера скоро закончится и он сможет почувствовать себя спокойно, когда начнется новый сезон. Так будет лучше для всего итальянского футбола».