Лэмпард: «Главным подписанием „Челси“ станет Антонио Конте»

Знаменитый в прошлом полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что среди всех возможных сделок лондонского клуба важнее всего будет продлить контракт с наставником Антонио Конте:

«Самым важным подписанием станет Антонио Конте. Для меня он стал человеком сезона. Обычно говорят об игроках сезона, и я действительно уважаю их работу, но вспомните предпоследний сезон. Думаю, что именно Конте заслужил наибольшей похвалы.

На наших глазах менялась система, команда привыкла к новой схеме, она сработала.

Не знаю, откуда у меня такая уверенность, но я правда уверен, что Конте останется в клубе и ему купят всех нужных игроков, которые заиграют по той системе, которая Антонио нравится».