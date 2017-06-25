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Лэмпард: «Главным подписанием „Челси“ станет Антонио Конте»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Лэмпард Фрэнк, Конте Антонио
Сегодня, 12:16 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Знаменитый в прошлом полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что среди всех возможных сделок лондонского клуба важнее всего будет продлить контракт с наставником Антонио Конте:

«Самым важным подписанием станет Антонио Конте. Для меня он стал человеком сезона. Обычно говорят об игроках сезона, и я действительно уважаю их работу, но вспомните предпоследний сезон. Думаю, что именно Конте заслужил наибольшей похвалы.

На наших глазах менялась система, команда привыкла к новой схеме, она сработала.

Не знаю, откуда у меня такая уверенность, но я правда уверен, что Конте останется в клубе и ему купят всех нужных игроков, которые заиграют по той системе, которая Антонио нравится».

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