К ЧМ-2018 возле «Казань Арены» откроют выставку о спорте Татарстана

К предстоящему чемпионату мира 2018 года возле «Казань Арены» будет открыта выставка о победах жителей Татарстана и истории спорта в регионе.

«Мы готовим выставку, посвященную спортивным победам татарстанцев, и хотим сделать презентационную выставку, посвященную нашей истории и культуре. Хотелось бы, чтобы эти выставки были не в самом Национальном музее, а там, где собираются все болельщики и спортсмены, видимо, на стадионах. Я надеюсь, что организаторы чемпионата нам помогут», - сказала директор национального музея Татарстана Гульчачак Назипова.

Ранее сообщалось о планах построить возле «Казань Арены» самую длинную скамейку в мире.