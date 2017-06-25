Рейтинг@Mail.ru

К ЧМ-2018 возле «Казань Арены» откроют выставку о спорте Татарстана

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: события
Сегодня, 17:16 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

К предстоящему чемпионату мира 2018 года возле «Казань Арены» будет открыта выставка о победах жителей Татарстана и истории спорта в регионе.

«Мы готовим выставку, посвященную спортивным победам татарстанцев, и хотим сделать презентационную выставку, посвященную нашей истории и культуре. Хотелось бы, чтобы эти выставки были не в самом Национальном музее, а там, где собираются все болельщики и спортсмены, видимо, на стадионах. Я надеюсь, что организаторы чемпионата нам помогут», - сказала директор национального музея Татарстана Гульчачак Назипова.

Ранее сообщалось о планах построить возле «Казань Арены» самую длинную скамейку в мире.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:22
ответ пользователю Марат Бикчантаев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:16 «Ахмат» разгромил «Вёргль», Балай сделал хет-трик 13
20:13 Тимо Вернер признан лучшим игроком матча Германия - Камерун 3
20:02 Определились пары полуфиналистов Кубка Конфедераций 19
19:20 ЦСКА завершил первый сбор 4
18:56 ЦСКА предоставит Акинфееву время для отдыха и восстановления 30
17:21 Фото Кокорин и Дзюба оставили послание в Instagram 308
17:05 Германия - Камерун: стартовые составы 5
11:02 Смолов и Газинский скоро присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии 5
10:21 Сочинская выдра предсказала ничью Германии и Камеруна 24
Станислав Горин
Был, есть и будет. Как лимит поднял сборную России
После одиннадцати лет лимита «Соккер.ру», суммируя факты и цифры, считает победы и успехи вечно молодой сборной, воскрешенной ограничениями.
Комментариев: 41
все материалы по этой теме
Турниры