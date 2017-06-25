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К ЧМ-2018 возле «Казань Арены» откроют выставку о спорте Татарстана
Сегодня, 17:16 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
К предстоящему чемпионату мира 2018 года возле «Казань Арены» будет открыта выставка о победах жителей Татарстана и истории спорта в регионе.
«Мы готовим выставку, посвященную спортивным победам татарстанцев, и хотим сделать презентационную выставку, посвященную нашей истории и культуре. Хотелось бы, чтобы эти выставки были не в самом Национальном музее, а там, где собираются все болельщики и спортсмены, видимо, на стадионах. Я надеюсь, что организаторы чемпионата нам помогут», - сказала директор национального музея Татарстана Гульчачак Назипова.
Ранее сообщалось о планах построить возле «Казань Арены» самую длинную скамейку в мире.
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