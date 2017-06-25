Рейтинг@Mail.ru

Германия - Камерун: стартовые составы

Матч: ГерманияГермания3 : 1КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 17:05 | Редакция: Максим Коджеспиров

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Камеруна на матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017.

Германия: тер Штеген - Киммих, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Платтенхардт - Дракслер, Демирбай, Джан, Руди - Вернер.

Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаде-Нгаджюи, Тейку, Фай, Ангисса, Сиани, Манджек, Бассогог, Муканджо, Абубакар.

«Соккер.Ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:19
ответ пользователю удар через себя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:15
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:16 «Ахмат» разгромил «Вёргль», Балай сделал хет-трик 13
20:13 Тимо Вернер признан лучшим игроком матча Германия - Камерун 3
20:02 Определились пары полуфиналистов Кубка Конфедераций 19
19:20 ЦСКА завершил первый сбор 4
18:56 ЦСКА предоставит Акинфееву время для отдыха и восстановления 30
17:21 Фото Кокорин и Дзюба оставили послание в Instagram 308
17:16 К ЧМ-2018 возле «Казань Арены» откроют выставку о спорте Татарстана 2
11:02 Смолов и Газинский скоро присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии 5
10:21 Сочинская выдра предсказала ничью Германии и Камеруна 24
Станислав Горин
Был, есть и будет. Как лимит поднял сборную России
После одиннадцати лет лимита «Соккер.ру», суммируя факты и цифры, считает победы и успехи вечно молодой сборной, воскрешенной ограничениями.
Комментариев: 41
все материалы по этой теме
Турниры