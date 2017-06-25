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Германия - Камерун: стартовые составы
Сегодня, 17:05 | Редакция: Максим Коджеспиров
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Камеруна на матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017.
Германия: тер Штеген - Киммих, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Платтенхардт - Дракслер, Демирбай, Джан, Руди - Вернер.
Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаде-Нгаджюи, Тейку, Фай, Ангисса, Сиани, Манджек, Бассогог, Муканджо, Абубакар.
«Соккер.Ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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