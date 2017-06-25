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Смолов и Газинский скоро присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Краснодар, Газинский Юрий, Смолов Федор
Сегодня, 11:02 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Роман Мельник
После вылета сборной России из Кубка Конфедераций футболисты потихоньку начинают расходиться по своим клубам. Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что к австрийским сборам команды вскоре присоединятся Юрий Газинский и Федор Смолов.
Игрокам было решено дать несколько дней отдыха, после которого они вернутся к тренировочному процессу.
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