Смолов и Газинский скоро присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии

После вылета сборной России из Кубка Конфедераций футболисты потихоньку начинают расходиться по своим клубам. Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что к австрийским сборам команды вскоре присоединятся Юрий Газинский и Федор Смолов.

Игрокам было решено дать несколько дней отдыха, после которого они вернутся к тренировочному процессу.