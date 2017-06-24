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Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в Австрии

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 23:07 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Максим Коджеспиров

Хавбек московского «Спартака» Квинси Промес присоединился к команде, которая на данный момент проводит сбор в Австрии. Медицинский штаб «красно-белых» отметил, что футболист здоров и в ближайшие дни присоединится к партнерам по команде в общей группе.

На своей первой тренировке в австрийском Филлахе футболисты «Спартака» выполняли упражнения на технику, а также играли в футбол на небольшом участке поля с определенным количеством касаний мяча. В общей сложности московская команда провела на газоне час двадцать минут.

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