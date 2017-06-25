Сочинская выдра предсказала ничью Германии и Камеруна

Стопами кота-оракула следует выдра-предсказательница по кличке Гарри. Млекопитающее известно своими успешными прогнозами во время Олимпиады 2014 года, а теперь предсказало ничью Камеруна и Германии на Кубке Конфедераций. Из двух предложенных для игры пластиковых колец Гарри вместо одного, как обычно, выбрал сразу два. Заместитель директора зооуголка Жанна Зазина рассказала о том, что зверьки всегда из двух предметов выбирают только один:

«И не только выбирают, но и демонстрируют посетителям свой выбор. На этот раз самец Гарри решил вытащить из воды сразу два предмета, что можно посчитать как ничью».