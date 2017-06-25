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Сочинская выдра предсказала ничью Германии и Камеруна

Матч: ГерманияГермания-:-КамерунКамерун
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 10:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Стопами кота-оракула следует выдра-предсказательница по кличке Гарри. Млекопитающее известно своими успешными прогнозами во время Олимпиады 2014 года, а теперь предсказало ничью Камеруна и Германии на Кубке Конфедераций. Из двух предложенных для игры пластиковых колец Гарри вместо одного, как обычно, выбрал сразу два. Заместитель директора зооуголка Жанна Зазина рассказала о том, что зверьки всегда из двух предметов выбирают только один:

«И не только выбирают, но и демонстрируют посетителям свой выбор. На этот раз самец Гарри решил вытащить из воды сразу два предмета, что можно посчитать как ничью».

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