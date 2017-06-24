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Павлюченко: «По самоотдаче к игрокам сборной России вопросов нет»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Павлюченко Роман
Сегодня, 22:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение национальной команды в матче с Мексикой (1:2) на Кубке Конфедераций-2017.

«Единственное, чего не хватило сборной на этом турнире – это завершения атак. Если взять Португалию и Мексику, то они имеющиеся моменты забивают. Наверное, нам не хватает опыта, мастерства и хладнокровия, но по движению и самоотдаче никаких вопросов нет. Если брать все матчи, то играли наши ребята неплохо, мне сборная понравилась, но, к сожалению, нет наконечника атаки, который мог бы реализовывать голевые ситуации.

До чемпионата мира еще далековато, сборная может еще наполовину поменяться. Может, в нашей сборной через полгода вырастут звезды. Все равно участие в таких играх очень важно, футболистам национальной команды нужно играть против сильных соперников, нужно накапливать опыт, особенно новым игрокам сборной. Этот турнир уже прошлое, его нужно забыть, впереди чемпионат мира», - сказал Павлюченко.

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