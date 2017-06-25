Был, есть и будет. Как лимит поднял сборную России

После одиннадцати лет лимита «Соккер.ру», суммируя факты и цифры, считает победы и успехи вечно молодой сборной, воскрешенной ограничениями.

Кто придумал и как менялся лимит?

В конце 2005 года глава РФС Мутко заявил, что высший дивизион нуждается в защите от слабых легионеров. Ввели первый лимит, но сначала придумали лазейку. Кто сыграл десять матчей за сборную – не легионер. Потом передумали, ведь неудачный эксперимент «Динамо», связанный с агентом Роналду Мендешем, не на шутку испугал «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Боялись, что в следующий раз придет сильный спонсор и наберет невероятный состав, который эти клубы не смогут обыграть. Получается, лимит возник по просьбе одного человека скорее для борьбы с клубной конкуренцией, чем для защиты сборной? Версия имеет право на жизнь, тем более, именно футболисты, воспитанные без лимита – Аршавин, Павлюченко, Зырянов, Жирков, Акинфеев, вышли в полуфинал Евро-2008.

Успехи ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА тоже завязаны на симбиозе легионеров и мотивированных россиян. А на Евро-2008 лимиту было полтора года. Так что лучше хорватов еще раз поблагодарить, и сборную за матч с Голландией. Но не стоит благодарить лимит. С 2006 до 2017 схемы менялись – с «6 иностранцев плюс 5 россиян» до «7+4» и обратно, и эти ограничения полностью изменили правила игры в РФПЛ.

Цены и зарплаты россиян выросли, уровень клубов – в лучшем случае заморожен. В результате в декабре 2014 года на Исполкоме РФС придумали систему «10 иностранцев и 15 россиян» в заявке клуба, но без ограничения по местам на поле. Понятно, в таком случае клубы держали бы только сильных легионеров, а некоторым россиянам пришлось искать практику в командах их уровня, может, и за рубежом.

В результате воспитанники клуба попали бы в список 15 местных и могли пробиться. Вот только Мутко идея не понравилась. И хотя он был тогда министром спорта – отменил решение Исполкома в «интересах подготовки к ЧМ-18». Через год вернул «6+5», с чем не согласились ни Виллаш-Боаш, ни Аршавин. Но кому важно мнение профессионалов? Собрали экстренное заседание – проголосовали как надо. В прошлом году вообще грозились сделать «5 иностранцев плюс 6 россиян», все ради сборной.

Чего добилась главная сборная?

Чемпионат мира 2006 года – не попали в финальную часть еще без лимита, Евро-2008 – благодаря Хорватии прошли в финальную часть, провалили первый и последний матчи с будущими чемпионами, но с вдохновением сыграли решающую встречу в группе и четвертьфинал. Опять же – тогда рубились ребята, которые привыкли к живой конкуренции, и зарплаты в РФПЛ тогда только начали расти.

На чемпионат мира 2010 года не поехали – провалили стыковые матчи против Словении, Евро-2012 – удачный первый матч и итоговый невыход из группы, 2014-й год – провал в Бразилии, ни одной победы в группе, 24 место из 32 команд в общем зачете, неофициальный статус самой скучной команды чемпионата. На Евро-2016 съездили с таким же результатом – ничья и два поражения в группе. Тренер обозначил сборную и себя словом из пяти букв.

В сухом остатке имеем участия в финальных частях крупных турниров – вряд ли связано с лимитом, но в решающих матчах российские футболисты, которые редко встречают сильных незнакомых соперников без опыта в топ-5, тушуются. А главный тактический и эстетический итог лимита – в сборной одни защитники, причем средние. Форварды стали не нужны, поскольку в РФПЛ стараются атакующий потенциал формировать за счет иностранцев.

Как лимит поднимает рейтинг сборной?

Никак. Расходимся. Хотя нет, давайте с циферками, с фактами. Когда Мутко придумал лимит, сборная России была в плохом положении, но держалась – с 34 места запрыгнула на 22-е. Когда с Хиддинком вышли на девятую строчку, то тоже без действия лимита. При Фурсенко держались неплохо, ведь работал багаж Евро-2008, а дальше покатились вниз – за пять лет скатились с 9 места на 63.

Одиннадцать лет лимит уверенно поднимал с колен сборную и вот результат. А ведь потратили впустую уйму времени - столько же лет Месси играет в твердой основе «Барселоны». Теперь Черчесов и Мутко говорят, что команда молодая, ей нужно время, чтобы вырасти. Было одиннадцать лет, где конкретные плоды лимита? Может, в 2014-м году пережили крупные победы, или в 2016-м? На домашнем Кубке Конфедераций из группы тоже не вышли.

На ЧМ-18 сборная тоже вряд ли сумела бы пройти через отбор. Инфантино уже жалеет, что слепой жребий не подсунул хозяевам Камерун вместо Мексики. Может, хотя бы так не подвели? Впрочем, с ивуарийцами недавно играли, и с Катаром играли. Результат работы лимита на благо сборной известен. Но спорить с решениями нельзя, даже если они принимаются людьми, которые сами говорят – футболом не интересуются.

Странно получается, но таковы факты. За 11 лет лимита Россия не получила ни одну новую звезду высочайшего уровня. В межсезонье «Спартак» и «Зенит» наберут легионеров, насмотревшись на успехи Канунникова и Кокорина, а лимит со временем изменят на «10 плюс 15». Проще говоря, лимит отменят, ведь он так безупречно работает, что народ всерьез пишет, что поражения от Катара и Мексики отражают возможности российского футбола.

Главные успехи лимита

- премиальные игроков сборной России выросли с 3.5 миллионов евро за полуфинал Евро-2008 до 7.8 миллионов евро за дикий успех Евро-2016. В рублях получается разница в четыре раза или рост на 396 %. За Кубок Конфедераций тоже причитается;

- благодаря строгим и мудрым ограничениям почти в каждом приличном клубе найдется человек, которому годами платят миллионы долларов за паспорт и тренировки;

- вратарская позиция стала российской в РФПЛ, но для Акинфеева не подготовили ни одного серьезного конкурента, лишь выбирали сменщиков, когда Игорь в очередной раз уходил в крутое пике;

- позиции крайних защитников тоже традиционно были «лимитными», но в сборной играют Жирков и Самедов – прекрасные молодые мастера. Юрию в августе исполнится 34, Александру в июле – 33 года;

- несомненные успехи лимита отразились на надоях и созидательности российских футболистов. Именно поэтому за девять сезонов только один россиянин становился лучшим снайпером РФПЛ. И почему у сборной проблемы с созданием и реализацией моментов - загадка;

- молодой Андрей Аршавин получал в «Зените» примерно 2.6 миллиона долларов, сейчас Александр Кокорин получает больше в валюте и заметно больше в рублях. Игровую пользу от Аршавина и Кокорина не сравниваем – разумеется, воспитанные лимитом игроки сильнее;

- из-за лимита приходится использовать китайскую тактику – чтобы сильный иностранец согласился играть в команде с россиянами спорного уровня – у каждой команды есть слабые места, ему тоже доплачивают;

- средний возраст основного состава на матч против Мексики – 28.5 лет, средний возраст заявки на Кубок Конфедераций – 28.12 лет. Кстати, Васину осенью исполнится 29 лет. У Черчесова новая юная команда, разве не видно;

- сборная России собрала в Санкт-Петербурге 50 251 зрителей, Роналду в матче с теми же новозеландцами – 56 290 человек. Тушите свет;

- лимит на легионеров в РФПЛ превратили во вредный фетиш, можно ничего не делать, но говорить, что запрет работает, надо только подождать. Сложнее работать, как немцы – воспитать четыре сильных состава для сборной;

- средний возраст игроков РФПЛ прошлого сезона – 27.8 лет, для сравнения, в Бундеслиге – 25.8 лет, в Лиге 1 – 26.2 лет. Еще раз повторим, что только лимит открывает дорогу молодым, французы и немцы – дилетанты в футболе;

- согласно неподтвержденным в судах футбольным легендам, в результате введения лимита на периферию вернули практику «омоложения». Еще одна безусловная победа лимита – бородатые дети стоят дороже. Легенда логичная – проще переписать, чем воспитать;

- еще один Эверест покорили в сфере допинговых скандалов – теперь они касаются и футбола, что забавно, учитывая качество игры и результаты сборной. Весь состав Капелло на ЧМ-14 обвиняют в применении запрещенных препаратов. Безусловная клевета, в российском спорте допинга не было, нет, и не будет;

- лимит улучшает имидж российского футбола – не осталось ни одного известного всему миру игрока сборной, ни одного сборника-легионера в заявке, политика изоляции работает;

- уровень сборной растет не по дням, а по часам – скоро сборная Черчесова уступит рекордное 63 место в рейтинге ФИФА, пропустит вперед Гаити и ЮАР. Если ребята поднажмут за год – сборную Кюрасао тоже пропустят выше. Что тут скажешь? Кю;

- ни один сильный, опытный или хотя бы прогрессирующий тренер в сборную России теперь не пойдет. Потенциальный наставник или знает внутреннюю кухню – Бердыев отказался, Слуцкого заставили, что тоже не вариант, или видит игру – Адвокаат и Капелло согласились за огромные деньги, не сильно переживая за качество и результат. Фабио за уход выдали около миллиарда рублей – чтоб мы так жили;

- если думаете, что введение лимита повлияло на процент россиян в клубах РФПЛ и реальную широту выбора в сборную, то вы не знаете ключевую цифру о впечатляющей эффективности ограничения. На момент введения лимита в лиге было 38 % легионеров, сейчас... Барабанная дробь – 36.9 %.

В людях разница – четыре человека. Потратили десятилетие, чтобы по сравнению с 2005 годом в РФПЛ стало на четыре российских футболиста больше. Если думаете, что сейчас у россиян намного больше игрового времени – ошибаетесь, количество приезжающих в межсезонье легионеров не падало.

Так или иначе, прямо или косвенно, на сто процентов или на тридцать шесть в конкретном пункте, но лимит испоганил для сборной России буквально все отходные пути и перекрыл почти все дороги развития. Разумеется, лимит – лишь одна из причин тотального провала, но важная. Только случайность – везение вместе с максимально благосклонной жеребьевкой, позволит сборной Черчесова выйти из группы на ЧМ-18. Но вас порадует или обманет эта случайность?