Бернарду Силва: «С моей лодыжкой всё в порядке»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва сообщил, что травма, которую он получил в поединке Кубка Конфедераций с Новой Зеландией, оказалась несерьезной. Силва покинул поле после перерыва.

«Большое всем спасибо за слова поддержки. С моей лодыжкой всё в порядке», — написал Силва в «твиттере».

При этом непонятно, сыграет ли футболист в оставшихся встречах турнира.