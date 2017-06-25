Рейтинг@Mail.ru

Бернарду Силва: «С моей лодыжкой всё в порядке»

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия0 : 4ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: травмы игроков, Силва Бернарду
Сегодня, 19:29 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва сообщил, что травма, которую он получил в поединке Кубка Конфедераций с Новой Зеландией, оказалась несерьезной. Силва покинул поле после перерыва.

«Большое всем спасибо за слова поддержки. С моей лодыжкой всё в порядке», — написал Силва в «твиттере».

При этом непонятно, сыграет ли футболист в оставшихся встречах турнира.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
NGY
Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:27 Браво сможет сыграть за сборную Чили в матче с Австралией 3
17:17 Джан получил травму на тренировке сборной Германии 2
23 июня 2017
08:41 Медель получил травму в матче с Германией 7
22 июня 2017
16:20 Геррейру пропустит остаток Кубка Конфедераций 4
08:56 Гетце начал работать с мячом 5
02:50 Защитник сборной Мексики Сальседо не сыграет против России 1
21 июня 2017
20:59 Геррейру попал в больницу после матча с Россией 5
12:42 Голкипер «Эйбара» порвал крестообразные связки во время отпуска и выбыл на полгода 15
18 июня 2017
19:46 Ибрагимович рассчитывает вернуться в строй в ноябре 4
16 июня 2017
10:13 Санчес получил травму на тренировке сборной Чили 11
все материалы по этой теме
Турниры