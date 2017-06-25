30
Бернарду Силва: «С моей лодыжкой всё в порядке»
Сегодня, 19:29 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва сообщил, что травма, которую он получил в поединке Кубка Конфедераций с Новой Зеландией, оказалась несерьезной. Силва покинул поле после перерыва.
«Большое всем спасибо за слова поддержки. С моей лодыжкой всё в порядке», — написал Силва в «твиттере».
При этом непонятно, сыграет ли футболист в оставшихся встречах турнира.
Другие материалы по теме:
Вчера
23 июня 2017
22 июня 2017
21 июня 2017
18 июня 2017
16 июня 2017
60
Или войдите через