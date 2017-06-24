Браво сможет сыграть за сборную Чили в матче с Австралией

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво восстановился от повреждения и сможет помочь своей команде в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против сборной Австралии.

Об этом сообщил главный тренер действующих чемпионов Южной Америки Хуан Антонио Пицци.

«Клаудио восстановился. В последние дни он тренировался наравне с напарниками, он готов сыграть».