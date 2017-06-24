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Браво сможет сыграть за сборную Чили в матче с Австралией
Сегодня, 22:27 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво восстановился от повреждения и сможет помочь своей команде в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против сборной Австралии.
Об этом сообщил главный тренер действующих чемпионов Южной Америки Хуан Антонио Пицци.
«Клаудио восстановился. В последние дни он тренировался наравне с напарниками, он готов сыграть».
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