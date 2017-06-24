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Джан получил травму на тренировке сборной Германии
Сегодня, 17:17 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник сборной Германии Эмре Джан не сыграет в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций против команды Камеруна.
23-летний хавбек получил повреждение колена на последней тренировке Бундестим.
Степень серьезности травмы игрока «Ливерпуля» пока неизвестна.
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