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Джан получил травму на тренировке сборной Германии

Матч: ГерманияГермания-:-КамерунКамерун
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: травмы игроков, Ливерпуль, Джан Эмре
Сегодня, 17:17 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан не сыграет в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций против команды Камеруна.

23-летний хавбек получил повреждение колена на последней тренировке Бундестим.

Степень серьезности травмы игрока «Ливерпуля» пока неизвестна.

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