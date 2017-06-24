Джан получил травму на тренировке сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан не сыграет в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций против команды Камеруна.

23-летний хавбек получил повреждение колена на последней тренировке Бундестим.

Степень серьезности травмы игрока «Ливерпуля» пока неизвестна.