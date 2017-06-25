Троиси признан лучшим игроком матча Чили - Австралия

Защитник сборной Австралии Джеймс Троиси стал лучшим игроком встречи группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Чили и Австралии (1:1). Футболист провел на поле все 90 минут и стал автором единственного гола своей команды.

Напомним, что чилийцы заняли в своей группе второе место и в полуфинале турнира сыграют с командой Португалии.