Чили и Австралия обменялись голами

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Чили и Австралия победителя не выявили. Таким образом, чилийцы со второго места выходят в полуфинал, где сыграют с Португалией, а Австралия покидает турнир.

Москва, стадион «Открытие Арена».

Чили - Австралия - 1:1 (0:1)

Голы: Родригес 67 — Тройси 42.

Чили: Браво, Хара, Диас, Мена, Видаль, Фуэнсалида (Родригес 46), Варгас (Диас 82), Арангис (Эрнандес 46), Санчес, Сильва, Исла.

Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.

Австралия: Райан, Макгоуэн, Сэйнсбери (Райт 72), Бехич, Миллиган, Луонго, Ирвайн, Тройси, Кэйхилл (Лекки 57), Круз, Юрич (Макларен 62).

Главный тренер: Анге Постекоглу.

Предупреждения: Луонго 21, Тройси 31, Кэйхилл 33, Бехич 45, Видаль 57, Эрнандес 75.

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.