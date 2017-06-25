Рейтинг@Mail.ru

Чили и Австралия обменялись голами

Матч: ЧилиЧили1 : 1АвстралияАвстралия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события
Сегодня, 19:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Чили и Австралия победителя не выявили. Таким образом, чилийцы со второго места выходят в полуфинал, где сыграют с Португалией, а Австралия покидает турнир.

Москва, стадион «Открытие Арена».

Чили - Австралия - 1:1 (0:1)
Голы: Родригес 67Тройси 42.

Чили: Браво, Хара, Диас, Мена, Видаль, Фуэнсалида (Родригес 46), Варгас (Диас 82), Арангис (Эрнандес 46), Санчес, Сильва, Исла.
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.

Австралия: Райан, Макгоуэн, Сэйнсбери (Райт 72), Бехич, Миллиган, Луонго, Ирвайн, Тройси, Кэйхилл (Лекки 57), Круз, Юрич (Макларен 62).
Главный тренер: Анге Постекоглу.

Предупреждения: Луонго 21, Тройси 31, Кэйхилл 33, Бехич 45, Видаль 57, Эрнандес 75.

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:55, редактировал Сегодня 19:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:27 Германия добилась 100-й победы в 150-м матче под руководством Лёва 5
18:56 Лев проводит 150-й матч во главе сборной Германии 4
18:24 Доннарумма опроверг слухи об увольнении Райолы 5
18:23 Владельцы «Манчестер Сити» купят «Жирону» 7
18:16 Тим Кэйхилл проводит сотый матч за сборную Австралии 2
Evgeny Sergienko
Три гола тренера, вырубка дерева на поле. Что нужно знать о дерби Портленда и Сиэтла
Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко рассказывает о самом крутом дерби в американском соккере – противостоянии Портленда и Сиэтла.
Комментариев: 7
12:02 Фото Гол Шевченко принес победу его команде в матче между звездами футбола 34
09:45 Видео Бундеслига представила 18 лучших сейвов от 18 вратарей чемпионата 15
09:17 Бывший игрок «Днепра» Ротань находится в расположении «Славии» 6
08:34 Видео В США рефери отменил красную карточку по просьбе пострадавшего игрока 11
все материалы по этой теме
Турниры