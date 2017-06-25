Чили и Австралия обменялись голами
В матче 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Чили и Австралия победителя не выявили. Таким образом, чилийцы со второго места выходят в полуфинал, где сыграют с Португалией, а Австралия покидает турнир.
Москва, стадион «Открытие Арена».
Чили - Австралия - 1:1 (0:1)
Голы: Родригес 67 — Тройси 42.
Чили: Браво, Хара, Диас, Мена, Видаль, Фуэнсалида (Родригес 46), Варгас (Диас 82), Арангис (Эрнандес 46), Санчес, Сильва, Исла.
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.
Австралия: Райан, Макгоуэн, Сэйнсбери (Райт 72), Бехич, Миллиган, Луонго, Ирвайн, Тройси, Кэйхилл (Лекки 57), Круз, Юрич (Макларен 62).
Главный тренер: Анге Постекоглу.
Предупреждения: Луонго 21, Тройси 31, Кэйхилл 33, Бехич 45, Видаль 57, Эрнандес 75.
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
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Конечно, не все получилось, но - ЖЕЛАНИЕ - это выше всех похвал..
Молодцы, ребятки, уважуха!!
На очереди фартовые портки с лидером сомнительной oриентации)