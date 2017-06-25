«Труа» продлил контракт с 40-летним полузащитником Ниве

40-летний полузащитник «Труа» Бенжамин Ниве продлил контракт с клубом. Новое соглашение футболиста рассчитано еще на один сезон. В прошлом сезоне Ниве забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 34 поединках Лиги 2, чем помог своему клубу повыситься в классе.

В общей сложности Ниве провел за «Труа» 364 матча и забил 79 голов. Он выступал за клуб с 2002 по 2007 год, а затем вернулся в 2012 году.