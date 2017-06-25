Балотелли остается в «Ницце»

Нападающий Марио Балотелли подписал новый контракт с «Ниццей». Сроки соглашения не сообщаются, но уточняется, что следующий сезон Марио точно проведет в стане французского клуба. При этом форвард пошел на определенные финансовые уступки.

В прошлом сезоне 26-летний Балотелли в 23 матчах Лиги 1 забил 15 голов.