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Балотелли остается в «Ницце»
Сегодня, 20:58 | Источник: ФК "Ницца" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий Марио Балотелли подписал новый контракт с «Ниццей». Сроки соглашения не сообщаются, но уточняется, что следующий сезон Марио точно проведет в стане французского клуба. При этом форвард пошел на определенные финансовые уступки.
В прошлом сезоне 26-летний Балотелли в 23 матчах Лиги 1 забил 15 голов.
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