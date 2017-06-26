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ПСЖ разорвал контракт с Сиригу
Сегодня, 19:35 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, ПСЖ и вратарь Сальваторе Сиригу договорились о досрочном расторжении контракта. Завтра итальянец прилетит в Турин, где пройдет медосмотр в «Торино». Ожидается, что футболист подпишет со своим новым клубом двухлетний контракт.
30-летний голкипер выступал за парижан с 2011 года, однако в дальнейшем потерял место в старте и последние полгода провел в аренде в «Осасуне».
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