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ПСЖ разорвал контракт с Сиригу

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: игроки, ПСЖ, Торино, Сиригу Сальваторе
Сегодня, 19:35 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, ПСЖ и вратарь Сальваторе Сиригу договорились о досрочном расторжении контракта. Завтра итальянец прилетит в Турин, где пройдет медосмотр в «Торино». Ожидается, что футболист подпишет со своим новым клубом двухлетний контракт.

30-летний голкипер выступал за парижан с 2011 года, однако в дальнейшем потерял место в старте и последние полгода провел в аренде в «Осасуне».

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