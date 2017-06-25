Лукас Лима - журналистам: «Думаете, я осёл?»

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима отреагировал на слухи о том, что он уже согласовал пятилетний контракт с «Барселоной». По данным СМИ, Лима сам об этом рассказал во время игры в покер в присутствии Неймара и еще ряда людей.

«Вы, журналисты, можете говорить, что угодно. Почему бы вам не подойти к игроку и не спросить у него самого, что происходит. У меня действующий контракт с „Сантосом“. Когда я говорил, что собираюсь уходить? Вы считаете меня ослом, если я мог сказать, что подписал контракт с „Барселоной“ в присутствии стольких людей?»