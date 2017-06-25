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Лукас Лима - журналистам: «Думаете, я осёл?»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2017, Заграница: игроки, Барселона, Сантос, Лукас Лима
Вчера, 23:13 | Источник: depor.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима отреагировал на слухи о том, что он уже согласовал пятилетний контракт с «Барселоной». По данным СМИ, Лима сам об этом рассказал во время игры в покер в присутствии Неймара и еще ряда людей.

«Вы, журналисты, можете говорить, что угодно. Почему бы вам не подойти к игроку и не спросить у него самого, что происходит. У меня действующий контракт с „Сантосом“. Когда я говорил, что собираюсь уходить? Вы считаете меня ослом, если я мог сказать, что подписал контракт с „Барселоной“ в присутствии стольких людей?»

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