Алькасер: «Я никогда не думал об уходе из „Барселоны“»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер заявил, что не задумывается о смене клубной прописки. Форвард перешел в «Барселону» прошлым летом и выполняет роль дублера основного трио нападающих каталонцев в лице Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса.

«Думал ли я об уходе из „Барселоны“? Никогда.

Я должен работать каждый день, чтобы быть готовым, когда появляется возможность выйти на поле. Надеюсь, что буду играть здесь в течение многих лет. Я очень счастлив».

Алькасер забил 8 мячей в 17 играх прошлого сезона.