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Алькасер: «Я никогда не думал об уходе из „Барселоны“»
Сегодня, 19:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер заявил, что не задумывается о смене клубной прописки. Форвард перешел в «Барселону» прошлым летом и выполняет роль дублера основного трио нападающих каталонцев в лице Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса.
«Думал ли я об уходе из „Барселоны“? Никогда.
Я должен работать каждый день, чтобы быть готовым, когда появляется возможность выйти на поле. Надеюсь, что буду играть здесь в течение многих лет. Я очень счастлив».
Алькасер забил 8 мячей в 17 играх прошлого сезона.
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