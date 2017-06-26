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Алькасер: «Я никогда не думал об уходе из „Барселоны“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Алькасер Пако
Сегодня, 19:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер заявил, что не задумывается о смене клубной прописки. Форвард перешел в «Барселону» прошлым летом и выполняет роль дублера основного трио нападающих каталонцев в лице Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса.

«Думал ли я об уходе из „Барселоны“? Никогда.

Я должен работать каждый день, чтобы быть готовым, когда появляется возможность выйти на поле. Надеюсь, что буду играть здесь в течение многих лет. Я очень счастлив».

Алькасер забил 8 мячей в 17 играх прошлого сезона.

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