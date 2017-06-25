Ренату Санчеш намерен остаться в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш отметил, что он намерен провести еще один сезон в стане немецкого гранда, хотя и возможный переезд из Мюнхена не обескуражит игрока.

«„Бавария“ - это отличный клуб. В принципе, я хочу остаться. Если вдруг куда-то перейду, то не буду обескуражен, но я хочу остаться и сделаю всё возможное для этого.

Буду продолжать работать. Конечно, я хочу играть больше. Так я получу больше уверенности в своих силах».

В минувшем сезоне 19-летний Санчеш сыграл в 17 матчах Бундеслиги и результативными действиями не отметился.