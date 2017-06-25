Доннарумма: «После молодежного Евро обсужу с „Миланом“ продление контракта»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что еще будет обсуждать с «россонери» возможность продления контракта. Текущее соглашение молодого вратаря рассчитано еще на один сезон.

«Мой сегодняшний твит вызвал настоящую бурю, чего я не хотел, поэтому прошу прощения.

Я хочу подтвердить свою любовь к „Милану“ и его болельщикам. Я обещал, что по окончании молодежного Евро я встречусь с руководством клуба и обсужу свой новый контракт».