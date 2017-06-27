Кирьяков: «Покинул „Арсенал“, потому что хочу добиваться большего»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков объяснил, почему покинул пост наставника тульского «Арсенала»:

«Я не хотел снова бороться за выживание, желаю добиваться чего-то большего. Для этого я хотел усилить состав команды. Однако мне не дали гарантий, и я сделал соответствующие выводы. Сейчас я открыт для предложений».