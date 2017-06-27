30
Кирьяков: «Покинул „Арсенал“, потому что хочу добиваться большего»
Сегодня, 05:44 | Источник: ka-news.de | Редакция: Павел Молочный
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков объяснил, почему покинул пост наставника тульского «Арсенала»:
«Я не хотел снова бороться за выживание, желаю добиваться чего-то большего. Для этого я хотел усилить состав команды. Однако мне не дали гарантий, и я сделал соответствующие выводы. Сейчас я открыт для предложений».
Другие материалы по теме:
Вчера
23 июня 2017
Станислав Горин
Кубок Конфедераций должен ответить на вопрос, правильный ли у сборной России тренер для чемпионата мира? «Соккер.ру» приглашает читателей к дискуссии.
22 июня 2017
20 июня 2017
18 июня 2017
60
Или войдите через