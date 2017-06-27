Рейтинг@Mail.ru

Кирьяков: «Покинул „Арсенал“, потому что хочу добиваться большего»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Арсенал Т, Кирьяков Сергей
Сегодня, 05:44 | Источник: ka-news.de | Редакция: Павел Молочный

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков объяснил, почему покинул пост наставника тульского «Арсенала»:

«Я не хотел снова бороться за выживание, желаю добиваться чего-то большего. Для этого я хотел усилить состав команды. Однако мне не дали гарантий, и я сделал соответствующие выводы. Сейчас я открыт для предложений».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
00:30 Газзаев: «Какой средний возраст у нашей „молодой“ сборной?» 38
23 июня 2017
10:51 Григорян намерен внедрить боксерские тренировки в «Анжи» 70
Станислав Горин
В стиле Григоряна. Черчесов – «вандерфульный»?
Кубок Конфедераций должен ответить на вопрос, правильный ли у сборной России тренер для чемпионата мира? «Соккер.ру» приглашает читателей к дискуссии.
Комментариев: 68
07:59 Титов: «Ставлю на победу России над Мексикой» 29
22 июня 2017
20:55 Мутко: «У нас столько экспертов в стране, но никто не предложил взяться за сборную» 34
18:43 Мутко: «Успокойтесь. Черчесов будет трудиться независимо от матча с Мексикой» 67
20 июня 2017
14:22 Каррера и Бердыев - среди 50 сильнейших тренеров мира по версии FourFourTwo 150
06:14 Григорян: «Лучше взять молодого игрока из ФНЛ, чем полирующего задницей скамейку в РФПЛ» 18
00:54 Григорян: «Для меня звезд в футболе не существует» 9
18 июня 2017
14:44 Слухи Источник: «Миодраг Божович возглавит тульский „Арсенал“» 22
все материалы по этой теме
Турниры