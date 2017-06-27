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«Севилья» готова купить Муньяина
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Атлетик Б, Марсель, Муньяин Икер
Сегодня, 21:11 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Севилья» готова оформить трансфер полузащитника «Атлетика» из Бильбао Икера Муньяина, которым также интересуется «Марсель». Контракт Муньяина с «Атлетиком» рассчитан до лета 2019 года. Сумма отступных за футболиста составляет 45 миллионов евро.
В минувшем сезоне Муньин принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.
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