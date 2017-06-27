Рейтинг@Mail.ru

«Севилья» готова купить Муньяина

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Атлетик Б, Марсель, Муньяин Икер
Сегодня, 21:11 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Севилья» готова оформить трансфер полузащитника «Атлетика» из Бильбао Икера Муньяина, которым также интересуется «Марсель». Контракт Муньяина с «Атлетиком» рассчитан до лета 2019 года. Сумма отступных за футболиста составляет 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне Муньин принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
21:32 Слухи «Манчестер Юнайтед» готов отдать за Хамеса Родригеса 80 млн евро 5
21:29 «Галатасарай» подтвердил факт переговоров с Гомисом 1
21:26 Лэмпард может возглавить «Оксфорд Юнайтед» 1
21:16 «Манчестер Сити» оценил Ихеаначо в 25 млн евро 5
21:00 «Бешикташ» поспорит с «Торино» за Вермалена 1
20:39 Мората прервал отпуск, чтобы ускорить переговоры «Реала» по его трансферу 5
20:35 Слухи «Валенсия» может арендовать полузащитника «Атлетико» 0
20:31 Слухи «Тоттенхэм» заменит Уокера на Седрика 2
19:50 Гоналон близок к переходу в «Рому» 2
17:47 «Манчестер Сити» купил 16-летнего защитника «Барселоны» 9
все материалы по этой теме
Турниры