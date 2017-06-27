«Севилья» готова купить Муньяина

«Севилья» готова оформить трансфер полузащитника «Атлетика» из Бильбао Икера Муньяина, которым также интересуется «Марсель». Контракт Муньяина с «Атлетиком» рассчитан до лета 2019 года. Сумма отступных за футболиста составляет 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне Муньин принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.