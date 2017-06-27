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Гоналон близок к переходу в «Рому»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лион, Рома, Гоналон Максим
Сегодня, 19:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Лиона» Максим Гоналон близок к переезду в Италию. Ранее им интересовался «Лацио», но футболист может оказаться в «Роме», о чем сообщил его агент Фредерик Гуэрра.

«Интерес „Ромы“ к Гоналону реален. Мы ждем, когда „Рома“ договорится с „Лионом“. Переговоры близки к завершению. Думаю, это случится до 30 июня».

«Лион» хочет за игрока 9 млн евро, но «Рома» предлагает 5 млн плюс бонусы.

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