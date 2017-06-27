«Бешикташ» поспорит с «Торино» за Вермалена

Турецкий «Бешикташ» включился в борьбу за защитника «Барселоны» Томаса Вермалена, которым также интересуется «Торино». Турецкий клуб хочет полностью выкупить футболиста, в то время как «Торино» хочет взять его в аренду.

В минувшем сезоне Вермален на правах аренды играл за «Рому». В общей сложности Вермален в минувшем сезоне провел девять матчей в чемпионате Италии.