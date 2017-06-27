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«Бешикташ» поспорит с «Торино» за Вермалена
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бешикташ, Торино, Барселона, Вермален Томас
Сегодня, 21:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Турецкий «Бешикташ» включился в борьбу за защитника «Барселоны» Томаса Вермалена, которым также интересуется «Торино». Турецкий клуб хочет полностью выкупить футболиста, в то время как «Торино» хочет взять его в аренду.
В минувшем сезоне Вермален на правах аренды играл за «Рому». В общей сложности Вермален в минувшем сезоне провел девять матчей в чемпионате Италии.
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