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«Валенсия» может арендовать полузащитника «Атлетико»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Атлетико М, Жота Диого
Сегодня, 20:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Атлетико» Диого Жота может перебраться в «Валенсию». Мадридский клуб пока не рассчитывает на 20-летнего португальца, но продавать его не намерен. «Атлетико» хочет отдать Жоту в аренду для получения игровой практики.
В прошлом сезоне португальца арендовал «Порту».
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