«Валенсия» может арендовать полузащитника «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Диого Жота может перебраться в «Валенсию». Мадридский клуб пока не рассчитывает на 20-летнего португальца, но продавать его не намерен. «Атлетико» хочет отдать Жоту в аренду для получения игровой практики.

В прошлом сезоне португальца арендовал «Порту».