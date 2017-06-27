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«Манчестер Сити» купил 16-летнего защитника «Барселоны»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Манчестер Сити
Сегодня, 17:47 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Манчестер Сити» переманил из «Барселоны» воспитанника каталонцев Эрика Гарсию. 16-летний защитник обойдется «горожанам» в 2 млн евро. Он подпишет контракт с «Сити» на четыре года.

Ранее «Барселона» потеряла 18-летнего воспитанника Жорди Мбулу, которого переманил «Монако».

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