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«Манчестер Сити» купил 16-летнего защитника «Барселоны»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Манчестер Сити
Сегодня, 17:47 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Сити» переманил из «Барселоны» воспитанника каталонцев Эрика Гарсию. 16-летний защитник обойдется «горожанам» в 2 млн евро. Он подпишет контракт с «Сити» на четыре года.
Ранее «Барселона» потеряла 18-летнего воспитанника Жорди Мбулу, которого переманил «Монако».
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