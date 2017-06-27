«Манчестер Сити» купил 16-летнего защитника «Барселоны»

«Манчестер Сити» переманил из «Барселоны» воспитанника каталонцев Эрика Гарсию. 16-летний защитник обойдется «горожанам» в 2 млн евро. Он подпишет контракт с «Сити» на четыре года.

Ранее «Барселона» потеряла 18-летнего воспитанника Жорди Мбулу, которого переманил «Монако».