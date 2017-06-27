30
Мората прервал отпуск, чтобы ускорить переговоры «Реала» по его трансферу
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро
Сегодня, 20:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Реала» Альваро Мората решил вмешаться в ход переговоров мадридцев с другими клубами по своему трансферу. По данным источника, Мората прервал свой медовый месяц, чтобы поучаствовать в переговорах и ускорить переход в другую команду. Основным претендентом на Морату является «Манчестер Юнайтед», но клубы не могут договориться о цене: МЮ предлагает 74 млн евро, а «Реал» хочет не менее 85 млн.
Другие материалы по теме:
20:31 Слухи «Тоттенхэм» заменит Уокера на Седрика 0
16:51 Слухи «Фенербахче» претендует на Миральяса 2
16:03 Слухи Тотти может продолжить карьеру в Японии 6
60
Или войдите через