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Мората прервал отпуск, чтобы ускорить переговоры «Реала» по его трансферу

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро
Сегодня, 20:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Реала» Альваро Мората решил вмешаться в ход переговоров мадридцев с другими клубами по своему трансферу. По данным источника, Мората прервал свой медовый месяц, чтобы поучаствовать в переговорах и ускорить переход в другую команду. Основным претендентом на Морату является «Манчестер Юнайтед», но клубы не могут договориться о цене: МЮ предлагает 74 млн евро, а «Реал» хочет не менее 85 млн.

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