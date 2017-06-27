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«Тоттенхэм» заменит Уокера на Седрика

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Тоттенхэм, Соареш Седрик
Сегодня, 20:31 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш близок к переходу в «Тоттенхэм». «Шпоры» видят в 25-летнем португальце замену Кайлу Уокеру. Последним интересуется «Манчестер Сити», который имеет достаточные ресурсы, чтобы переманить англичанина. Также Уокер интересен «Баварии».

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