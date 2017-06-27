«Тоттенхэм» заменит Уокера на Седрика

Защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш близок к переходу в «Тоттенхэм». «Шпоры» видят в 25-летнем португальце замену Кайлу Уокеру. Последним интересуется «Манчестер Сити», который имеет достаточные ресурсы, чтобы переманить англичанина. Также Уокер интересен «Баварии».