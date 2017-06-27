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Слуцкий встретится с болельщиками «Халл Сити» во время презентации новой формы
Сегодня, 21:51 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Максим Коджеспиров
В четверг, 6 июля, «Халл Сити» проведет презентацию новой домашней формы на предстоящий сезон. В рамках мероприятия автографы всем желающим раздадут новый главный тренер команды Леонид Слуцкий, а также ряд игроков клуба.
Презентацию, которая пройдет в городском музее транспорта, смогут посетить только 100 фанатов команды.
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