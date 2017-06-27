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Экс-игрок «Ливерпуля» Риисе будет выступать в лыжных гонках

Соккер.Ру // Заграница: события, Ливерпуль, Риисе Йон-Арне
Сегодня, 02:05 | Источник: vg.no | Редакция: Павел Молочный

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе будет выступать в лыжных гонках.

36-летний норвежец стал членом тренировочной команды олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйстейна Петтерсена. Дебют Риисе в лыжных гонках состоится в июле на фестивале лыжероллеров Blink.

Риисе завершил карьеру футболиста в прошлом году. Последним клубом победителя Лиги чемпионов-2004/05 в составе «Ливерпуля» был индийский «Ченнай».

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