Экс-игрок «Ливерпуля» Риисе будет выступать в лыжных гонках

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе будет выступать в лыжных гонках.

36-летний норвежец стал членом тренировочной команды олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйстейна Петтерсена. Дебют Риисе в лыжных гонках состоится в июле на фестивале лыжероллеров Blink.

Риисе завершил карьеру футболиста в прошлом году. Последним клубом победителя Лиги чемпионов-2004/05 в составе «Ливерпуля» был индийский «Ченнай».