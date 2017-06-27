«Фиорентина» будет продана за 300 млн евро

Семья Делла Валле намерена продать «Фиорентину» и установила цену в 300 млн евро за клуб. Причиной такого решения стали разногласия между руководством клуба, болельщиками и некоторыми игроками. Диего и Андреа Делла Валле владеют 98 процентами акций клуба. Они приняли на себя руководство «Фиорентиной» в 2002 году.