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«Фиорентина» будет продана за 300 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Фиорентина
Сегодня, 18:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Семья Делла Валле намерена продать «Фиорентину» и установила цену в 300 млн евро за клуб. Причиной такого решения стали разногласия между руководством клуба, болельщиками и некоторыми игроками. Диего и Андреа Делла Валле владеют 98 процентами акций клуба. Они приняли на себя руководство «Фиорентиной» в 2002 году.

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