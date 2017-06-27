30
«Фиорентина» будет продана за 300 млн евро
Сегодня, 18:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Семья Делла Валле намерена продать «Фиорентину» и установила цену в 300 млн евро за клуб. Причиной такого решения стали разногласия между руководством клуба, болельщиками и некоторыми игроками. Диего и Андреа Делла Валле владеют 98 процентами акций клуба. Они приняли на себя руководство «Фиорентиной» в 2002 году.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:03 Фото Халк повторил жест Кокорина и Дзюбы 257
Johan92
Блогер «Соккер.ру» Johan92 рассказывает о деятельности Мино Райолы - самого известного и самого скандального футбольного агента современности.
60
Или войдите через
Предлагал мильон за Бышевца".
Ваш ход, Анатолий Федорович:)