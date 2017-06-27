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«Милан» приостановил все переговоры о приобретении нового вратаря
Сегодня, 06:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Милана» приостановило все переговоры по приобретению нового голкипера, так как уверено в том, что им удастся продлить соглашение с Джанлуиджи Доннаруммой, утверждает источник.
18-летний вратарь ранее заявил, что вернётся к обсуждению контракта с миланским клубом после молодёжного чемпионата Европы-2017.
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