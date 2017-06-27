«Милан» приостановил все переговоры о приобретении нового вратаря

Руководство «Милана» приостановило все переговоры по приобретению нового голкипера, так как уверено в том, что им удастся продлить соглашение с Джанлуиджи Доннаруммой, утверждает источник.

18-летний вратарь ранее заявил, что вернётся к обсуждению контракта с миланским клубом после молодёжного чемпионата Европы-2017.