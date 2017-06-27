ФИФА опубликовала доклад Гарсии по получению Россией и Катаром чемпионатов мира

ФИФА опубликовала доклад американского следователя Майкла Гарсии, который с 2012 по 2014 год расследовал обстоятельства получения Россией и Катаром ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно. С 2014 года доклад не публиковался ФИФА, а Гарсия покинул свой пост из-за несогласия с рядом членов комитета по этике. Когда же появилась утечка 400-страничного доклада в издание Bild, ФИФА решила его опубликовать официально. В нем нет прямых доказательств того, что Россия и Катар повлияли на выбор членов ФИФА. Есть лишь косвенные доказательства коррупционных явлений в отношениях между Катаром и некоторыми членами ФИФА.