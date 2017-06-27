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«Халл Сити» проведёт два товарищеских матча на сборе в Португалии
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Халл Сити, Бристоль Роверс, Оксфорд Юнайтед, Слуцкий Леонид
Сегодня, 02:38 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Павел Молочный
«Халл Сити» выйдет из отпуска 3 июля, информирует официальный сайт клуба, возглавляемого Леонидом Слуцким.
Также сообщается, что команда отправится на первый сбор в Португалию, где проведёт два товарищеских поединка – с «Оксфорд Юнайтед» (15 июля) и против «Бристоль Роверс» (18 июля). 23 числа «Халл» вернётся в Англию, где продолжит подготовку к новому сезону.
Напомним, первый официальный матч Слуцкого у руля «Халл Сити» состоится 5 августа. В первом туре Чемпионшипа «тигры» в гостях сыграют с «Астон Виллой».
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