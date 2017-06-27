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Германия вышла в финал молодёжного Евро-2017, победив Англию по пенальти

Матч: Англия (до 21)Англия (до 21)2 : 2Германия (до 21)Германия (до 21)
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события
Сегодня, 21:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Сборная Германии вышла в финал молодежного чемпионата Европы. В полуфинале немцы одолели англичан в серии пенальти.

Тыхы, стадион «Мийески»

Англия (до 21) - Германия (до 21) - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4
Голы: Грэй 41, Абрахам 50 – Зельке 35, Платте 70.

Англия: Пикфорд, Чемберс, Холгейт (Иорфа 106), Чилуэлл, Моусон, Уорд-Проуз, Чалоба (Мерфи 66), Хьюз (Свифт 86), Бэйкер, Грэй (Редмонд 73), Абрахам.
Главный тренер: Эйди Бутройд.

Германия: Поллерсбек, Кемпф, Толян, Герхардт, Юнг (Керер 80), Арнольд, Гнабри (Амири 87), Майер, Зельке (Платте 63), Филипп, Хаберер (Кор 102).
Главный тренер: Штефан Кунтц.

Предупреждения: Хьюз 11, Зельке 19, Чилуэлл 59, Гнабри 81, Холгейт 84, Кемпф 108, Арнольд 113.

Судья: Мажейка (Литва).

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