Германия вышла в финал молодёжного Евро-2017, победив Англию по пенальти

Сборная Германии вышла в финал молодежного чемпионата Европы. В полуфинале немцы одолели англичан в серии пенальти.

Тыхы, стадион «Мийески»

Англия (до 21) - Германия (до 21) - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4

Голы: Грэй 41, Абрахам 50 – Зельке 35, Платте 70.

Англия: Пикфорд, Чемберс, Холгейт (Иорфа 106), Чилуэлл, Моусон, Уорд-Проуз, Чалоба (Мерфи 66), Хьюз (Свифт 86), Бэйкер, Грэй (Редмонд 73), Абрахам.

Главный тренер: Эйди Бутройд.

Германия: Поллерсбек, Кемпф, Толян, Герхардт, Юнг (Керер 80), Арнольд, Гнабри (Амири 87), Майер, Зельке (Платте 63), Филипп, Хаберер (Кор 102).

Главный тренер: Штефан Кунтц.

Предупреждения: Хьюз 11, Зельке 19, Чилуэлл 59, Гнабри 81, Холгейт 84, Кемпф 108, Арнольд 113.

Судья: Мажейка (Литва).