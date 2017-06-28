30
Джовинко принес победу «Торонто» в чемпионате Канады
Сегодня, 08:57 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Канадский «Торонто» выиграл местный Чемпионшип, который разыгрывали шесть команд. В финальных матчах клуб переиграл «Монреаль Импакт». В первой игре была зафиксирована ничья (1:1), а в ответной «Торонто» победил со счетом 2:1. Оба гола команды забил Себастьян Джовинко, причем второй мяч он отправил в сетку на 90+5 минуте. Это шестой национальный титул для «Торонто» и второй подряд.
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через