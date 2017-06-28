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Джовинко принес победу «Торонто» в чемпионате Канады

Соккер.Ру // Заграница: события, Торонто, Монреаль Импакт, Джовинко Себастьян
Сегодня, 08:57 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Канадский «Торонто» выиграл местный Чемпионшип, который разыгрывали шесть команд. В финальных матчах клуб переиграл «Монреаль Импакт». В первой игре была зафиксирована ничья (1:1), а в ответной «Торонто» победил со счетом 2:1. Оба гола команды забил Себастьян Джовинко, причем второй мяч он отправил в сетку на 90+5 минуте. Это шестой национальный титул для «Торонто» и второй подряд.

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