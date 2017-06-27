«Ливерпуль» избежал наказания по делу ван Дейка

Руководство английской премьер-лиги не будет наказывать «Ливерпуль» из-за дела о трансфере защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. «Ливерпуль» пытался лично договориться с ван Дейком о трансфере без ведома «Саутгемптона». «Саутгемптон» подал в АПЛ официальную жалобу на действия «Ливерпуля», однако те не выявили достаточных оснований для открытия дисциплинарного дела.

Ван Дейк в прошлом сезоне отыграл в 21 матче чемпионата Англии и забил один гол.