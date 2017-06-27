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«Ливерпуль» избежал наказания по делу ван Дейка

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ливерпуль, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил
Вчера, 22:57 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Руководство английской премьер-лиги не будет наказывать «Ливерпуль» из-за дела о трансфере защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. «Ливерпуль» пытался лично договориться с ван Дейком о трансфере без ведома «Саутгемптона». «Саутгемптон» подал в АПЛ официальную жалобу на действия «Ливерпуля», однако те не выявили достаточных оснований для открытия дисциплинарного дела.

Ван Дейк в прошлом сезоне отыграл в 21 матче чемпионата Англии и забил один гол.

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