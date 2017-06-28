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Украина собирается отказаться от участия в ЧМ-2018

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: события, Украина
Сегодня, 01:41 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

На Украине рассматривают идею отказа от участия в чемпионате мира-2018 в России. Об этом рассказал высокопоставленный источник в Федерации Футбола Украины (ФФУ):

«Украина хочет отказаться от участия в мундиале. При этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир. Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать их примеру. Эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято».

Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов ушёл от прямого ответа на вопрос о бойкоте ЧМ-2018:

«На сегодня задача нашей национальной команды – выйти из своей отборочной группы. Сначала нам необходимо добиться этой поставленной цели, а уже потом будем разговаривать о других целях и планах сборной Украины».

После 6 туров европейского отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины с 11 набранными очками занимает 4-ю строчку в группе I, отставая от лидирующей Хорватии на 2 балла. 11 июня подопечные Андрея Шевченко в гостях одержали победу над командой Финляндии (2:1).

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