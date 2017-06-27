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Хет-трик Сауля выводит Испанию в финал молодежного Евро-2017

Матч: Испания (до 21)Испания (до 21)3 : 1Италия (до 21)Италия (до 21)
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события, Ньигес Сауль, Доннарумма Джанлуиджи
Вчера, 23:50 | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Испании одержала победу над командой Италии (3:1) в полуфинале молодежного Евро-2017.

Краков, стадион «Краковия».

Испания U-21 – Италия U-21 3:1 (0:0)
Голы: Сауль 53, Сауль 65, Сауль 74 - Бернардески 62.

Испания U-21: Аррисабалага, Хорхе Мере, Кастро, Бельерин, Вальехо, Сауль, Маркос Льоренте, Асенсио, Себальос, Деулофеу (Денис Суарес 83), Сандро Рамирес (Иньяки Уильямс 78).
Главный тренер: Альберт Селадес

Италия U-21:     Доннарумма, Кальдара, Баррека, Калабрия, Ругани, Пеллегрини, Гальярдини, Бернардески, Бенасси, Кьеза (Локателли 62), Петанья (Черри 72).
Главный тренер: Луиджи Ди Бьяджо

Предупреждения: Бенасси 45, Гальярдини 50, Калабрия 56, Черри 77.

Удаление: Гальярдини 58.

Судья: Славко Винчич (Словения).

В финале молодежного Евро-2017 сборная Испании сыграет с командой Германии, которая в параллельном полуфинале по пенальти обыграла сборную Англии.

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