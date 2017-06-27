Марадона станет почетным гражданином Неаполя

Бывшему форварду «Наполи» Диего Марадоне будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя. Торжественная церемония пройдет 5 июля на центральной городской площади – Пьяцца-дель-Плебишито.

Напомним, что Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Он помог неаполитанцам дважды стать чемпионами Италии, а также по разу завоевать национальные кубок и суперкубок. Кроме того, вместе с Марадоной команда завоевала Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что Марадона получит миллион долларов от компании Konami, которая является разработчиком популярного футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.