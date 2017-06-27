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Марадона станет почетным гражданином Неаполя

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Наполи, Марадона Диего
Сегодня, 22:22 | Источник: ilmilanista.it | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывшему форварду «Наполи» Диего Марадоне будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя. Торжественная церемония пройдет 5 июля на центральной городской площади – Пьяцца-дель-Плебишито.

Напомним, что Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Он помог неаполитанцам дважды стать чемпионами Италии, а также по разу завоевать национальные кубок и суперкубок. Кроме того, вместе с Марадоной команда завоевала Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что Марадона получит миллион долларов от компании Konami, которая является разработчиком популярного футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.

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