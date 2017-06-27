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Марадона станет почетным гражданином Неаполя
Сегодня, 22:22 | Источник: ilmilanista.it | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывшему форварду «Наполи» Диего Марадоне будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя. Торжественная церемония пройдет 5 июля на центральной городской площади – Пьяцца-дель-Плебишито.
Напомним, что Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Он помог неаполитанцам дважды стать чемпионами Италии, а также по разу завоевать национальные кубок и суперкубок. Кроме того, вместе с Марадоной команда завоевала Кубок УЕФА.
Ранее сообщалось о том, что Марадона получит миллион долларов от компании Konami, которая является разработчиком популярного футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.
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Звание почетного гражданина присваивается пожизненно и дает своему обладателю право проходить в любые здания и помещения городских органов власти по удостоверению почетного гражданина. Обладателей звания должны вне очереди принимать глава парламента и губернатор Петербурга, руководители учреждений, предприятий и организаций.
Также почетные граждане имеют право законодательной инициативы, бесплатно пользуются всеми видами городского и пригородного транспорта, обслуживаются в залах для официальных делегаций на железнодорожных, речных и морских вокзалах и аэропортах. При этом они получают пожизненную стипендию (сегодня она составляет 15 тысяч рублей в месяц). Наконец, город из бюджета оплачивает погребение умершего почетного гражданина.
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что из этого всего наиболее годно для марадоны?)