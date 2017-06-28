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Стартовал новый сезон Лиги чемпионов
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: события, Викингур Гт, Трепча 89, Хибернианс, Таллина Калев
Сегодня, 00:47 | Редакция: Максим Коджеспиров
Во вторник, 28 июня, стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Состоялись матчи первого раунда квалификации турнира.
«Викингур» (Фарерские Острова) - «Трепча» (Косово) - 2:1 (1:1)
Голы: Ватнхамар 17, Лавал 73 - . Хайдари 39.
«Нью-Сэйнтс» (Уэльс) — «Европа» (Гибралтар) 1:2
Голы: Куигли 44 — Алекс Кильо 8, Кике Гомес 78.
«Хибернианс» (Мальта) - «Таллина» (Эстония) - 2:0 (0:0)
Голы: Жоржинью 63, Кристенсен 73.
Нереализованный пенальти: Нестеров (Т), 5
Ответные поединки первого раунда состоятся 4 июля. Напомним, что финал стартовавшей Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 26 мая 2018 года.
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Отлично. Как раз к 1/4 успеют..
прикольно.