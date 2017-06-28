Во вторник, 28 июня, стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Состоялись матчи первого раунда квалификации турнира.

«Викингур» (Фарерские Острова) - «Трепча» (Косово) - 2:1 (1:1)

Голы: Ватнхамар 17, Лавал 73 - . Хайдари 39.

«Нью-Сэйнтс» (Уэльс) — «Европа» (Гибралтар) 1:2

Голы: Куигли 44 — Алекс Кильо 8, Кике Гомес 78.

«Хибернианс» (Мальта) - «Таллина» (Эстония) - 2:0 (0:0)

Голы: Жоржинью 63, Кристенсен 73.

Нереализованный пенальти: Нестеров (Т), 5

Ответные поединки первого раунда состоятся 4 июля. Напомним, что финал стартовавшей Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 26 мая 2018 года.