Портнягин хочет обрести второе дыхание в «Урале»

Новичок «Урала» Игорь Портнягин рассказал о своих целях и задачах.

«Попытаюсь принести максимальную пользу клубу. В последнее время не всё получалось по ряду объективных причин, поэтому решил сменить обстановку и хотел бы обрести второе дыхание в „Урале“.

С игроками „Урала“ я не был знаком, но быстро нахожу общий язык, поэтому это не проблема.

Личные цели - забить больше голов и максимально помочь команде, чтобы в итоге мы оказались как можно выше».

В прошлом сезоне Портнягин выступал за «Локомотив», где в 7 матчах забил 1 гол.