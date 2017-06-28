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Портнягин хочет обрести второе дыхание в «Урале»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Урал, Портнягин Игорь
Сегодня, 10:58 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Урала» Игорь Портнягин рассказал о своих целях и задачах.

«Попытаюсь принести максимальную пользу клубу. В последнее время не всё получалось по ряду объективных причин, поэтому решил сменить обстановку и хотел бы обрести второе дыхание в „Урале“.

С игроками „Урала“ я не был знаком, но быстро нахожу общий язык, поэтому это не проблема. 

Личные цели - забить больше голов и максимально помочь команде, чтобы в итоге мы оказались как можно выше».

В прошлом сезоне Портнягин выступал за «Локомотив», где в 7 матчах забил 1 гол.

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