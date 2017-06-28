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Портнягин хочет обрести второе дыхание в «Урале»
Сегодня, 10:58 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Урала» Игорь Портнягин рассказал о своих целях и задачах.
«Попытаюсь принести максимальную пользу клубу. В последнее время не всё получалось по ряду объективных причин, поэтому решил сменить обстановку и хотел бы обрести второе дыхание в „Урале“.
С игроками „Урала“ я не был знаком, но быстро нахожу общий язык, поэтому это не проблема.
Личные цели - забить больше голов и максимально помочь команде, чтобы в итоге мы оказались как можно выше».
В прошлом сезоне Портнягин выступал за «Локомотив», где в 7 матчах забил 1 гол.
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