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Защитник «Зенита-2» Мильдзихов перешел в «Енисей»
Сегодня, 17:25 | Источник: ФК "Енисей" | Редакция: Роман Мельник
Состав «Енисея» пополнился правым защитником Давидом Мильдзиховым, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 23-летний футболист выступал за астраханский «Волгарь», новокузнецкий «Металлург» и иркутский «Байкал». Последней командой Давида был «Зенит-2». В последнем сезоне игрок провел 21 матч и забил 2 гола.
Напомним, несколько дней назад «Урал» арендовал у второго состава питерского клуба Сергея Зуйкова.
Защитник @zenit_spb2 Давид Мильдзихов стал игроком «Енисея»!
Подробности: https://t.co/en5MV9UeyX pic.twitter.com/VBq0gB7dGM
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 28 июня 2017 г.
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