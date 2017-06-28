Защитник «Зенита-2» Мильдзихов перешел в «Енисей»

Состав «Енисея» пополнился правым защитником Давидом Мильдзиховым, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 23-летний футболист выступал за астраханский «Волгарь», новокузнецкий «Металлург» и иркутский «Байкал». Последней командой Давида был «Зенит-2». В последнем сезоне игрок провел 21 матч и забил 2 гола.

Напомним, несколько дней назад «Урал» арендовал у второго состава питерского клуба Сергея Зуйкова.