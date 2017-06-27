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Шишкин покидает «Локомотив»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Локомотив М, Краснодар, Шишкин Роман
Сегодня, 21:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник Роман Шишкин покидает московский «Локомотив». Футболист не входит в планы главного тренера команды Юрия Семина и поэтому продолжит карьеру в другом клубе. В каком именно, пока неизвестно.
С января 2017 года Шишкин на правах аренды выступал за «Краснодар».
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