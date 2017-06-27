Шишкин покидает «Локомотив»

Защитник Роман Шишкин покидает московский «Локомотив». Футболист не входит в планы главного тренера команды Юрия Семина и поэтому продолжит карьеру в другом клубе. В каком именно, пока неизвестно.

С января 2017 года Шишкин на правах аренды выступал за «Краснодар».