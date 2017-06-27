«Волгарь» подписал контракт с Климовым

«Волгарь» подписал контракт с защитником Игорем Климовым. В прошлом сезоне 27-летний игрок выступал за «Сокол», провел 30 матчей, забив два мяча. Ранее он выступал за «Енисей», «Газовик», «Химки» и «Сибирь».

Ранее астраханский клуб подписал контракты с Алексеем Бабырем и Андреем Бочковым.