30
«Волгарь» подписал контракт с Климовым
Сегодня, 19:38 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Волгарь» подписал контракт с защитником Игорем Климовым. В прошлом сезоне 27-летний игрок выступал за «Сокол», провел 30 матчей, забив два мяча. Ранее он выступал за «Енисей», «Газовик», «Химки» и «Сибирь».
Ранее астраханский клуб подписал контракты с Алексеем Бабырем и Андреем Бочковым.
Другие материалы по теме:
19:34 Официально Жестоков перешёл в «Шинник» 2
17:19 Официально Воспитанник «Спартака» перешел в «Армавир» 41
Вчера
19:44 Официально «Ростов» подписал полузащитника сборной Словении 18
16:21 Официально «Волгарь» подписал двух футболистов 3
11:11 Официально Фото Лебеденко - игрок московского «Арарата» 42
10:45 Официально Фото «Краснодар» подписал нового Вандерсона 62
25 июня 2017
20:46 Официально Беляев продлил контракт с «Арсеналом» 5
60
Или войдите через